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AKOM uyardı! İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak ve fırtına bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek kent genelinde fırtınanın etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

AA28 Kasım 2023 Salı 10:15 - Güncelleme:
AKOM uyardı! İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak ve fırtına bekleniyor
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AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kentte hafta sonu etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bugün itibarıyla etkisini kaybetmesi, akşam saatlerinden itibaren ise bölgeye Orta Akdeniz üzerinden yeni bir alçak basınç sisteminin girmesi bekleniyor.

Güneyin ılık ve nemli havasını bölgeye taşıyacak olan sistem nedeniyle rüzgarın lodos (güney-batı) yönlerinden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (60-90 kilometre/saat) eseceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kış değerlerinde 4-8 derece seyreden sıcaklıkların hafta boyunca artarak bahar değerleri olan 15-18 dereceye yükseleceği öngörülüyor.

Bugün 22.00 ila yarın 10.00 saatleri arasında il genelinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbulluların hazırlıklı ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

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