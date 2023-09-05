AKOM'dan büyük ihmalkarlık: İstanbulluyu uyarmak yerine etkinlik paylaşmışlar

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Bazı ilçelerde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

YAĞIŞLAR EN ÇOK BAŞAKŞEHİR VE ARNAVUTKÖY'Ü OLUMSUZ ETKİLEDİ



Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerledi.

İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken, araçlar zorlukla hareket etti.

VALİ GÜL VATANDAŞLARI UYARDI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

İSTANBUL'U SAĞANAK VURURKEN AKOM İZLEDİ

Öte yandan sel İstanbul'da hayatı felç ederken, CHP yönetimindeki İBB'ye bağlı Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'un İstanbul'u uyarmak yerine, en son 5 gün önce etkinlik paylaşımı yaptığı tespit edildi. İstanbul'da son birkaç saattir yaşanan sel felaketi ile ilgili de herhangi bir uyarı paylaşımı gerçekleşmedi.

İMAMOĞLU'NDAN İSTANBUL'DAKİ SELE İLİŞKİN AÇIKLAMA



Yapılan tüm uyarılara rağmen gerekli önlemleri almayan İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, yaşananlar sonrasında kameralar karşısına geçerek, yağışların beklenmedik olduğunu savundu.

Birçok noktada su baskınının yaşadığını belirten İmamoğlu, "Kayaşehir Metro İstasyonu'nda su baskını gerçekleşti. Burada metro durağı iptal edilmiş ve geçişlerin sadece sağlandığı biçimde metro seferlerimiz devam etmiştir. Kayaşehir İstasyonu kapalıdır. Müdahaleler devam ediyor. Millet Kütüphanesi su baskınına itfaiye ekibimim hızlıca ulaşmış, mahsur kalan 10 vatandaşımız çıkartılmışlardır. Çam Sakura Hastanesi'ndeki bir miktar su baskını ile ilgili ekiplerimiz müdahale etmiştir" ifadelerini kullandı.

2 bin 137 personelle su baskınlarına müdahale ettiklerini söyleyen İmamoğlu, İstanbul Valiliği ile koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Sağanak yağışın bazı ilçelerde şiddetli şekilde etkisini gösterdiğine dikkat çeken İmamoğlu, "Bazı noktalarda yağış miktarı 150 kilogramı bulmuştur. Bu gerçekten ciddi bir yağış rakamıdır. Bunun büyük oranda havzalar bölümüne düştüğü bir gerçek. Başta Sazlıdere, Alibey ve Terkos barajımız olmak üzere beklenmedik anlık yağışın barajlara da pozitif etkisini de belirtmek isterim" dedi.