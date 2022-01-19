AKOM'dan kar uyarısı: 'Bu seferki biraz daha kuvvetli, yaklaşık 4-5 gün etkili olacağı söyleniyor.'

İHA 19 Ocak 2022 Çarşamba 15:55 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 15:55

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları kar yağışına karşı uyardı. AKOM verilerine göre cuma günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesi ve akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili bir kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü: "Dün sabahtan itibaren ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Havanın soğumaya başlamasıyla beraber burada yaklaşık 19'a yakın birimimizle nöbetimizi tutuyoruz. Gece çok ciddi bir kar yağışı olmadı. Lokal bazı yüksek kesimlerde aralıklarla görüldü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden aldığımız genel bilgiler doğrultusunda esas kuvvetli bir sistemin cuma akşamından itibaren geleceği tahmin ediliyor" şeklinde ifade etti.

"Kar yağışı 4-5 gün etkili olacak"

Cuma günü başlayacak olan kar yağışının etkili olacağını söyleyen Tütüncü: "Bu sefer ki gelen sistem, meteorolojik parametreler doğrultusunda biraz daha kuvvetli bir sistem ve yaklaşık 4-5 gün etkili olacağı söyleniyor. Büyük ihtimal yarın gerekli açıklamalar yapılmış olur. Biz de Meteoroloji Genel Müdürümüzle bu konuda sürekli istişare halindeyiz. Ona göre hem vatandaşların uyarılması hem buna göre aksiyon planlarımızı tekrar gözden geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

'Biz de sürekli gözlem halindeyiz'

Kar yağışının yaklaşık 5 gün süreceğinin öngörüldüğünü belirten Selçuk Tütüncü: "Şu ana kadar gördüğümüz kar yağışları lokal ve genelde yüksek kesimlerde oldu. Çocuklar maalesef doya doya kar topu oynayamadılar ama şu anki beklenti, hafta sonundan itibaren çocuklar biraz daha sevinecek gözüküyor. Cuma günü öğlen saatlerinden itibaren havanın soğuyacağı tahmin ediliyor. Cuma günü öğlen saatlerinden sonra belki karla karışık yağmur başlayabilir. Sistemin daha sonra etkisini arttırarak cumartesi, pazar olmak üzere yine 4-5 gün süreyle sürdüreceği tahmin ediliyor. Meteorolojik parametreler son güne kadar değişebiliyor. Biz de sürekli gözlem halindeyiz" dedi.