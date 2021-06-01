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Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada kan aktı

Şanlıurfa'da akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Ömer Faruk Köseoğlu (40) öldü, 3 kişi ise yaralandı.

DHA01 Haziran 2021 Salı 16:52 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 16:52
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Akçakale'ye bağlı Mil Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, taraflar birbirlerine tüfek ve tabancayla ateş açtı. Kurşun ve saçmaların isabet ettiği Emir (16), Mustafa (18), Ömer Faruk (40) ve Ömer Köseoğlu (49) yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Şanlıurfa ve Akçakale'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ömer Faruk Köseoğlu, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Mahallede yeni bir olay yaşanmaması için önlem alan jandarma, soruşturma başlattı.

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