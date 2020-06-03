Akrabalar arasında çıkan arazi kavgasında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

IHA 03 Haziran 2020 Çarşamba 11:28 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 11:29

Olay sabah saatlerin Kızıltepe’ye bağlı Yeni köyde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akrabalar arasında önceki yıllarda arazi anlaşmazlığı nedeni ile başlayan husumet, ilçenin ileri gelenlerin araya girmesiyle barışla sonuçlanmıştı. Arazi anlaşmazlığı nedeni ile tekrar çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Kerim Karaboğa’nın (20) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan ağabeyi Şahin Karaboğa (22), yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Kerim Karaboğa’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.