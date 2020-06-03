Akrabalar arasında çıkan kavgada baba oğul av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

IHA 03 Haziran 2020 Çarşamba 14:13 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 14:13

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yaşanan olayda, akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Dursun Karakuş (20) yanında bulunan av tüfeği ile amcası ve amcasının oğluna ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği İdris Karakuş ile oğlu Gülami Karakuş yaralandı. Çok sayıda saçmanın isabet ettiği İdris Karakuş (58) olay yerinde can verirken ağır yaralanan Gülami Karakuş (25) ise ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gülami Karakuş’da hastanede hayatını kaybetti.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Cinayet zanlısı Dursun. K. olayda kullandığı av tüfeği ie birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilğili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.