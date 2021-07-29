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Akrabalar arasında silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'da husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi öldü.

DHA29 Temmuz 2021 Perşembe 16:46 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 16:46
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Olay, saat 12.00 sıralarında Hayrat ilçesi Gülderen Mahallesi'nde meydana geldi. 8 yıl önce yaşanan bir olay nedeniyle aralarında husumet bulunan Bektaş ailesine mensup iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar silahlarını çekip, birbirlerine ateş etti. Olayda Kemal, Faik, Murat ve Lütfi Bektaş yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Abdi ve Ishak Bektaş'ın yakalanması için çalışma başlattı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Trabzon'un Hayrat ilçesinde, husumetli akrabalar arasında çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin aranan şüpheliler Abdi ve Ishak Bektaş, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme ve soruşturma sürüyor.

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