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Akrabalar arasında taşlı sopalı silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanmalarına yönelik başlattığı çalışma sürüyor.

DHA31 Mayıs 2021 Pazartesi 17:32 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 17:32
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Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde Atar soyadlı akraba iki grup arasında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Mahallelinin ihbarıyla adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 1'i doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanmalarına yönelik başlattığı çalışma sürüyor.

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