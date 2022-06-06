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Akrabalar arasındaki kavga cinayetle bitti

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

IHA6 Haziran 2022 Pazartesi 16:08 - Güncelleme:
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Olay, ilçeye bağlı Karahamza Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Cevat Kuzdere, yeğenleri Necmettin, eşi Hanım ve diğer yeğeni Süleyman Kuzdere ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cevat Kuzdere, yeğenleri Necmettin Kuzdere, eşi Hanım Kuzdere ile diğer yeğeni Süleyman Kuzdere'ye tabancayla ateş açtı. Bu sırada Süleyman Kuzdere de amcası Cevat Kuzdere'yi tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı. Olayda, Necmettin Kuzdere, olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı Cevat Kuzdere ile diğer yaralılar Hanım ve Süleyman Kuzdere için olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ünye'deki hastanelere sevk edildi.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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