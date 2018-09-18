Akran zorbalığı ‘engel’ olmasın

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile otizmli, down sendromlu gibi farklı engel gruplarından birçok öğrenci de okula gitmeye başladı. Engelsiz Hayat Akademisi kurucusu Adem Kuyumcu, bazı ailelerinin, farklı gelişen ve engelli çocukları sınıflarda istemediklerini söyledi. “Eğitim her çocuk için en temel anayasal haktır” diyen Kuyumcu, “Okullarda engelli çocuklara ayrımcılığa ve zorbalığa son verelim, engellilerin eğitim alma hakkına saygı duyup onları destekleyelim. Engel yaratan değil ‘engel’ kaldıran kişi iyi insan olabilir” dedi.

Doğru dil kullanılmalı

Kuyumcu, engelli veya zihnen farklı gelişen çocukların okullarda “akran zorbalığı ve şiddetine” en çok maruz kalan gruplar olduğuna işaret etti. Çocukların kendilerinden farklı görünen, davranan akranlarının durumunu merak edeceğine değinen Kuyumcu, “Bu merakın giderilmesi için mantıklı açıklamalar yapılmalı. Tipik gelişen çocuklara konuyu anlatırken sürekli farklılıklardan bahsetmek yerine ortak yönlerini öne çıkartın. Engelli bireylerle ortak yapabilecekleri şeyleri anlatın” diye konuştu.

Kuyumcu, engelli çocukların akran zorbalığından korunmasının bir bilinç değişimi ile mümkün olacağını belirterek, şunlara işaret etti: “Engellilik konusunda anne, baba ve öğretmenlerin kullandığı iletişim dilinin doğru olması çok önemlidir. Çocuklar ailelerinin kullandığı dili kullanırlar. Örneğin, evde aşağılayıcı, hakaret anlamı taşıyan ‘kör müsün?’, ‘sağır mısın?’, ‘özürlü müsün?’ gibi kelimeler kullanılıyorsa çocuklar da bunu kullanır. Çocuklara farklılıklarla birlikte yaşamın gelecekte hem kişisel gelişimine hem de sosyal hayatına, saygınlığına olumlu etkiler yapacağını anlatın. Unutmayınız, çocuklar farklılıklarla birlikte büyürse daha güzel bir dünyada yaşıyor oluruz. Hayat farklılıklarla birlikte yaşayınca güzeldir.”