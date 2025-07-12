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Akran zorbalığı ölüme neden oldu! Aileye ikinci acı

Konya'da okulda arkadaşı tarafından boğazının sıkılması sonucu nefessiz kalarak hastanelik olan ve 45 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yusuf Taşkın'ın cenazesi geçen yıl okulda akran zorbalığına maruz kalan ve sonrasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki ağabeyinin yanına defnedildi.

IHA12 Temmuz 2025 Cumartesi 13:46 - Güncelleme:
Akran zorbalığı ölüme neden oldu! Aileye ikinci acı
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Olay, geçtiğimiz mayıs ayında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulda 4. sınıf öğrencisi olan 10 yaşındaki Yusuf Taşkın ile arkadaşı İ.Ç. arasında sınıfta çıkan tartışma sonrası iddiaya göre İ.Ç., Yusuf Taşkın'ın boğazını uzun süre sıktı. Yusuf'un fenalaşarak yere yığıldığını gören diğer öğrenciler durumu öğretmenlerine bildirdi. Öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yusuf Taşkın ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan küçük Yusuf, 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

AKRAN ZORBALIĞINA UĞRADIKTAN SONRA KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBEDEN AĞABEYİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Küçük Yusuf'un cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzerine ailesi tarafından Akşehir ilçesine Altuntaş Mahallesine götürüldü. Yusuf için Altuntaş Mahallesinde cenaze namazı kılındı. Yusuf'un cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında, geçen yıl uğradığı akran zorbalığının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki ağabeyi Mustafa Taşkın'ın mezarının yanına defnedildi.

Yusuf'un akran zorbalığı ile hastanelik olduğunu anlatan acılı baba Ramazan Taşkın (42), olayda kusuru bulunan tüm sorumluların cezalandırılmasını istediğini belirterek, "Bizim hayatımız filmmiş finali oldu. Filmin sonunda altında bitince final yazıyor, tekrarı yok. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Yusuf'un amcası Musa Taşkın ise "Her şeyin bittiği an. Söylenecek kelime yok, gördünüz gibi. Kardeşim iki evladını yan yana aynı vakadan toprağa verdi. Üzüntümüz çok büyük" diye konuştu.

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