Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların sosyal, duygusal ve akademik gelişimini doğrudan etkileyen akran zorbalığına karşı bu yıl 81 ilde eğitim, danışmanlık ve dijital farkındalık programlarını hayata geçirdi.

Dünya genelinde akran zorbalığı çocukların en sık karşılaştığı sorunlar arasında yer alıyor. Dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte fiziksel, sözlü ve sosyal zorbalığa ek olarak siber zorbalık da çocukların maruz kaldığı riskleri artırıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları, çocukların sosyal, duygusal ve akademik gelişimini doğrudan etkileyen akran zorbalığına karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen geniş kapsamlı eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor.

Türkiye genelinde Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri aracılığıyla eğitim programlarını düzenleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025'te 139 eğitimle 9 bin 504 çocuğa ulaştı. Bu eğitimlerde akran zorbalığı, siber zorbalık, güvenli iletişim ve olumlu akran ilişkileri gibi konular işlendi.

Bakanlığın ebeveynlere yönelik "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasından ise 1 milyon 25 binden fazla kullanıcı faydalandı. Bu uygulamada zorbalığın türleri, belirtileri ve çözüm yolları hakkında kapsamlı içerikler yer alıyor.

UNICEF işbirliğiyle yürütülen "Akran Zorbalığı Odaklı Psikososyal Destek ve Pozitif Ebeveynlik Programı" kapsamında da 6-18 yaş gruplarına yönelik 8 oturumdan oluşan bir eğitim modeli geliştirildi.

Program, hem çocuklarda farkındalık oluşturmayı hem de ebeveynlerin zorbalıkla baş etme becerilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

- 5,2 MİLYON ÖĞRENCİ SOSYAL DUYGUSAL BECERİ PROGRAMLARIYLA DESTEKLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı da bu yıl akran zorbalığını önlemeye yönelik okullarda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri üzerinden koruyucu-önleyici çalışmalar yürüttü.

Geçen yılın eğitim öğretim yılında 6 milyon 393 bin 853 öğrenciye, 60 bin 605 öğretmene akran zorbalığı ve şiddetle mücadele eğitimleri verildi, 338 bin 590 veli de bilgilendirme programlarına katıldı.

Bakanlık tarafından uygulanan sosyal duygusal beceri programlarıyla bu yıl 5,2 milyon öğrenci ve 39 bin öğretmen desteklendi. Söz konusu programlar, öz farkındalık, öfke kontrolü, şiddetle başa çıkma, empati ve sağlıklı iletişim gibi başlıklardan oluşuyor.

Öğrencilerin dijital riskler konusunda bilinçlenmesi amacıyla hazırlanan siber zorbalık farkındalık programları kapsamında, "İkizlerin Hikayesi" ve "Kahramanın Maceraları" gibi hikaye kitapları ilkokul düzeyindeki çocuklara dağıtıldı.

- AKRAN ZORBALIĞINDA 107 BİN 306 KİŞİYE FARKINDALIK KAZANDIRILDI

Sağlık Bakanlığı ise Sağlıklı Hayat Merkezleri, Göç Sağlığı Merkezleri ve hastaneler bünyesindeki psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcileriyle akran zorbalığına yönelik çok yönlü hizmet sunuyor.

Yılın ilk 9 ayında, Sağlıklı Hayat Merkezlerine akran zorbalığı nedeniyle 5 bin 323 kişi başvurdu. Aynı dönemde verilen danışmanlık hizmeti sayısı 14 bin 326 oldu.

Akran zorbalığına karşı 1869 eğitim programı düzenlenirken, bu eğitimlere 107 bin 306 kişi katıldı.

Ayrıca Bakanlığın, 7 haftalık grup çalışmaları şeklinde Ön Ergenlik Yıllarında Duygusal Beceriler (EASE) Programı uygulanıyor. Bu programla hem çocukların hem de ebeveynlerin duygusal becerilerinin, hikaye ve etkinlik temelli içeriklerle güçlendirilmesi hedefleniyor.

