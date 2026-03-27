Akrobatik sürüş pahalıya patladı: Cezaya ekstra 60 gün trafikten men edildi

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Güney Çevre Yolu üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsü tespit edildi. Hem kendi can güvenliğini hem de diğer sürücülerin hayatını riske atan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 128 bin 500 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Denetimler sonucunda motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü hakkında ise ayrıca adli işlem başlatıldı.