Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: İnançlar üzerinden bölücülüğe soyunuyor

CHP Genel Başkanı ve Yedili Koalisyon'un cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından 'Alevi' başlığıyla paylaştığı video açıklamalar siyaset arenasının gündeminde.

"Çok hassas bir konuyu konuşma vakti geldi" diyen CHP liderinin Alevilik konusuna değinerek 14 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi.

Kılıçdaroğlu, "İlk oyunu verecek olan evlatlarım. Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım" ifadelerini kullanarak oy istedi.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ YAĞDI

Kılıçdaroğlu'nun dini inancını öne sürerek oy istemesi hem siyasi isimlerin hem de seçmenin tepkisini çekti. Sosyal medyada eleştiri paylaşımları peş peşe geldi.

'İNANÇ ÜZERİNDEN BÖLÜCÜLÜK'

Son olarak Demokratik Sol Parti (DSP) Başkanı Önder Aksakal, CNN Türk canlı yayınında Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamalara yönelik bir değerlendirmede bulundu. CHP liderini inançlar üzerinden bölücülük yapmakla eleştiren Aksakal, "Siyasette mezhepsel ve inançsal özellikler öne konulamaz" diye konuştu.

Önder Aksakal'ın açıklamaları şöyle:

"Mezhepsel kimliğini öne sürerek toplumsal bölünmenin ateşine odun atmakla kalmıyor ve sadece vatanı bölmek isteyenlere katkı vermek değil, inançlar üzerinden de bölücülüğe soyunuyor dikkat edin. Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike budur. Bir cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, hiçbir cumhurbaşkanı adayı ya da hiçbir başbakan adayı kendi etnik kimliğini ya da mezhepsel kimliğini ortaya koyarak gençlerden ya da toplumdan oy istememiştir. Bu toplumun bölünmesine yönelik bir girişimdir, büyük bir tehlikedir, uyanık olmalıyız.

'TAMAMEN TOPLUMU BÖLMEYE YÖNELİK BİR GİRİŞİMDİR'

Bu bir hassas konu değildir bahsettiği gibi, toplumun arayışında olduğu bir husus değildir. Tamamen toplumu bölmeye yönelik bir girişimdir. Ülkenin bölünmez bütünlüğüne saldırı yapan, bunu hedefine koyan emperyalist sistemin hedeflerinin yanında bir de iç huzurumuzu bozacak, birbirimizi Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Çerkez, Laz ayrımına sevk edecek bir söylemdir."