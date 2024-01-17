Akşam Future&Trends Summit 2024... 'Otomotivin Gelecek Yüzyılı' paneli gerçekleştirildi

24 TV Program Yapımcısı Murat Öztürk moderatörlüğündeki panelde, Stellantis Türkiye Ülke Başkanı İbrahim Anaç, Mais AŞ Genel Müdürü Berk Çağdaş ile Doğan Trend Otomotiv Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Dağtekin konuşmacı olarak yer aldı.

İbrahim Anaç, konuşmasında Citroen'in geçen yıl en fazla büyüyen hafif ticari araç markası olduğuna dikkati çekerek, "2023'ü sadece Türkiye'de değil global anlamda da çok başarılı olduğumuz bir şekilde kapatmış olduk." diye konuştu.

Berk Çağdaş ise 2023'ün otomotiv yöneticileri açısından sürprizlerle dolu bir yıl olduğunu belirterek, stok yönetiminde nasıl bir yol çizileceği konusunda belirsizliklerin olduğu bir yılın geride bırakıldığını söyledi.

Kağan Dağtekin de Türkiye'nin otomotiv sektöründe potansiyelinin olduğuna işaret ederek, 2023'ü beklentilerin ötesinde bitirdiklerini dile getirdi.

- "E-ticaret ve Perakendenin Gelecek Yüzyılı" paneli gerçekleştirildi

Etkinlik kapsamında ayrıca, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Çevikoğlu moderatörlüğünde "E-ticaret ve Perakendenin Gelecek Yüzyılı" paneli gerçekleştirildi.

Panelde, Schafer Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aslan, LC Waikiki E-ticaret CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Barbaros Yiş, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Ziraat Bankası Kartlı Sistemler Bölüm Başkanı Volkan Günal konuşmacı olarak yer aldı.