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  • Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış İstanbul'da hayatı durma noktasına getirdi
Güncel

Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış İstanbul'da hayatı durma noktasına getirdi

İstanbul genelinde akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili olurken, bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

AA12 Ekim 2024 Cumartesi 20:34 - Güncelleme:
Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış İstanbul'da hayatı durma noktasına getirdi
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Anadolu Yakası D-100 kara yolu Kadıköy-Kartal arasındaki trafik, yağışın etkisiyle her iki yönde yoğun seyrediyor.

Şile Otoyolu'nun Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Üsküdar arasında trafik yoğunluğu görülüyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan başlıyor, diğer yönde ise köprü çıkışında başlayıp Altunizade'ye kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ümraniye arasında her iki yönde trafik ağır ilerlerken, bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu gözleniyor.

ŞİDDETLİ YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

İstanbul'un turistik bölgelerinden Taksim'de aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar duraklara ve dükkanların tentelerinin altına sığındı.

Bazı vatandaşların yağmurdan korunmak için koştuğu görülürken, dışarı hazırlıklı çıkanlar da yağmurun etkisinden şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.

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