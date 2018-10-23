Aksaray'da arazi kavgası: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gümüşdüğün köyünde arazi nedeniyle anlaşmazlık yaşadıkları belirtilen amca ve 2 yeğeni arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Hüseyin İnan (58), yeğenleri Murat İnan (37) ile Uğur İnan'a (39) tüfekle ateş etti.

Murat ve kuzeni Uğur İnan olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hüseyin İnan'ın jandarma ekiplerine teslim olduğu bildirildi. Murat İnan'ın öğretmen, Uğur İnan'ın da turizmci olduğu öğrenildi.