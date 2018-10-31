Aksaray'da FETÖ operasyonunda 9 askeri öğrenci gözaltına alındı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, öğrenim gördükleri harp okullarından ihraç edilen ve Aksaray´da ikamet eden 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandığı tespit edilen şüphelilerden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Evinde bulunamayan 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.