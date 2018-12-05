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Aksaray'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Aksaray'da, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'TSK ve emniyet yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan askeri okul ve polis akademilerinden ihraç edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekiplerince bugün önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 9 kişi gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.  
 

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