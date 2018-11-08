Aksaray'da halk otobüsü tramvay hattına girerek katener telini kopardı
Aksaray'da halk otobüsü tramvay hattına girerek katener telini kopardı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar - Fındıkzade ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılıyor.
- AA
Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, bir halk otobüsünün Aksaray viyadük bölgesinde tramvay hattına girdiği belirtilerek, "Halk otobüsünün katener teline zarar vermesiyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferler, Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
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