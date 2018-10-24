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Aksaray'da işçi taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde yol yapımında çalışan işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, bugün sabah saatlerinde Ortaköy- Çatın köyü yolunda meydana geldi. Yol yapımında çalışan işçileri taşıyan Ayhan Toklucu (41) yönetimindeki 68 S 2027 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü Toklucu ile işçiler Murat Çeviren (39), Mustafa Uğur (43), Şaban Bahçe (51), Köksal Demirci (42), Suat Ulubaş (54), Adem Elibal (50), Şenol Gedik (37) ve Yaşar Kartal (60) yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ayhan Toklucu ve Murat Çeviren'in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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