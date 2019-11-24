16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Aksaray'da kimyasal alarm! Bir zarfın içinden geldi

Akasaray'da iş yerine gelen zarfı akşam eve gelince açan kişi ile ailesi, iddiaya göre zarfın içindeki tozdan kaynaklı rahatsızlandı. Mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan aile bireyleri polis, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından binanın önüne kurulan çadırda karantinaya alındı, binadakiler ise tahliye edildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi 704 Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi iş yerine gelen zarfı, akşam evine gidince açtı. İddiaya göre, zarfın içindeki kimyasal olduğu düşünülen toz madde nedeniyle, kendisinde ve ailesinde, mide bulantısı ve baş dönmesi başladı. Bunun üzerine aile durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.
 
ARINMA ÇADIRI KURULDU, BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ
 
Olay yerine gelen AFED ekipleri, kimyasal madde endişesi nedeniyle binanın önünü arınma çadırı kurdu. Polis ise binada oturanları güvenli bir şekilde tahliye etti. 4 kişi oldukları tahmin edilen aile bireyleri, bu çadırda karantinaya alındı. Uzmunlar tarafından burada yıkanan aile ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Gözyaşları içinde okudu, salondakiler ayakta alkışladı “Seni çok özlüyorum baba”

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor

Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor

Defacto

Defacto

Başkan Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı

SİHA'lar vurmaya devam ediyor! Etkisiz hale getirildiler

SİHA'lar vurmaya devam ediyor! Etkisiz hale getirildiler

F.Bahçe deplasmanda kayıp

F.Bahçe deplasmanda kayıp

4,5 milyon insan açlıktan ölmüştü! Kurbanlar İstanbul'da anıldı

4,5 milyon insan açlıktan ölmüştü! Kurbanlar İstanbul'da anıldı

Evlat nöbeti 83. gününde: Oğlumun Öğretmenler Gününü kutlayacağım ama o burada yok

Evlat nöbeti 83. gününde: Oğlumun Öğretmenler Gününü kutlayacağım ama o burada yok

Facia! Yolcu uçağı evin üzerine düştü

Facia! Yolcu uçağı evin üzerine düştü
 

POPÜLER HABERLER

Öğretmeni Başkan Erdoğan´ı anlattı: Onun gibi talebe azdı

Öğretmeni Başkan Erdoğan´ı anlattı: Onun gibi talebe azdı

Mısır'da arkeologları hayrete düşüren 'mumya' keşfi

Mısır'da arkeologları hayrete düşüren 'mumya' keşfi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA