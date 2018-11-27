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Aksaray'da komşuların park kavgası: 10 yaralı

Aksaray'da aynı apartmanda oturan iki komşu aile arasında araç parkı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada, 10 kişi yaralandı.

  • DHA
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Olay, saat 01.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 831 Sokak Doğanlar Apartmanı'nın önünde meydana geldi. Hacı Mustafa D. (61), aracını bina önüne park etmek isterken komşusu Celal T. (58) kendisine tepki gösterip, aracı başka yere çekmesini istedi. Bunun üzerine iki komşu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların diğer aile bireylerinin de katılmasıyla taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
 
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavgada, Hacı Mustafa D., Dursun Ali D. (20), Hacı Kuddusi D. (24), Ertuğrul D. (30), Fatih Yavuz D. (22), Muzaffer Çağrı D. (27), Celal T., Recep T. (27), Fatmana T. (47) ve Süleyman T. (64) yaralandı.
 
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertuğrul D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, diğerleri müdahalelerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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