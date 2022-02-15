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  • Aksaray'da öğrencisini dövmüştü... 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
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Aksaray'da öğrencisini dövmüştü... 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Aksaray'da, öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle bakanlık tarafından öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y., hakkında açılan davada 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

15 Şubat 2022 Salı 12:16 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 12:17
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Aksaray'da, öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle bakanlık tarafından öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y., hakkında açılan davada 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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