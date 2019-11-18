Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması ayıbında yeni gelişme

Son dakika... Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında yeni gelişme! Görevden alındılar
MEB, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.
- AA
MEB, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.
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