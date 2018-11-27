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Aksaray’da park meselesi yüzünden çıkan kavgada 10 kişi yaralandı

Aksaray’da park meselesi yüzünden 2 grup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

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Aksaray'da Taşpazar Mahallesi'nde yaşanan olayda E apartman önüne aracını park etmek isteyen Hacı Mustafa D. (61) ile Celal T. (58) arasında park yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, kavgaya her iki tarafın ailesi de dahil oldu. Bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavga mahalle sakinleri tarafından polise bildirildi. 
 
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar ifadeleri alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi’ne getirildi. Polis merkezi çevresinde yeniden ateşlenen kavgada her iki grupta birbirine girerdi. Çok sayıda polisin müdahale ettiği kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılardan başından sopayla yaralanan Ertuğrul D.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
 
Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlatırken, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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