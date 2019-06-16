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Aksaray'da silahlı kavga: 1 ölü

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

  • AA
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İddiaya göre, Ramazan Y. (41) ve kardeşi Kerim Y. (43), aralarında husumet bulunan amca çocukları Mehmet (51) ve Mehmet Bezgen (26) ile sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada kavgaya sonradan dahil olan İsa Y, av tüfeği ile Mehmet ve Mehmet Bezgen'e ateş etti.

Yaralanan kuzenler, Güzelyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Bezgen (51), burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgada darp sonucu yaralanan 3 kişi ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi İsa Y. gözaltına alındı.

Öldürülen Mehmet Bezgen’in, MHP Belediye Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.

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