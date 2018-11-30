Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan TIR'da 5 bin 100 paket kaçak sigara, sürücüsünün üzerinde ise uyuşturucu ele geçirildi Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan TIR'da 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara, TIR sürücüsünün üzerinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.