31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Aksaray’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Aksaray’ın Eskil ilçesinde tarlaya çaba yapmaya giden tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, sabah saatlerinde Eskil ilçesi Karakol yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlaya çapaya işçi taşıyan Mustafa İ. (43) yönetimindeki 63 F 2107 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Yasemin İ. (39), Gülay İ. (15), Fatma İ. (13), Ömer İ. (6), İbrahim İ. (4), Zeliha A. (18), Halit A. (51), Müslim A. (19), Halime A. (13), İbrahim A. (15) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İran, İHA´nın vurulma anının görüntülerini yayımladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler vuruldu

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler vuruldu

Milyonlarca hastayı ilgilendiren karar

Milyonlarca hastayı ilgilendiren karar

Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den 13 il için kuvvetli yağış uyarısı

Ayı uçurumdan itti! 3 helikopter havalandı

Ayı uçurumdan itti! 3 helikopter havalandı

İşte A'dan Z'ye Yıldırım'ın bütün projeleri

İşte A'dan Z'ye Yıldırım'ın bütün projeleri

Sınırdaki EYP yüklü drone ondan kaçamadı

Sınırdaki EYP yüklü drone ondan kaçamadı

Başkan Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı

Başkan Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı

Emekliye intibak müjdesi

Emekliye intibak müjdesi
 

POPÜLER HABERLER

'Ben yavaş konuşurum, soyadım gibi iş yaparım.'

'Ben yavaş konuşurum, soyadım gibi iş yaparım.'

Keşfedilmeyi bekleyen saklı cennet... Görenleri büyülüyor

Keşfedilmeyi bekleyen saklı cennet... Görenleri büyülüyor

Noveçliler korktu! Soluğu eczanede aldılar...

Noveçliler korktu! Soluğu eczanede aldılar...

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında...

Kafadan yapışık siyam ikizleri 1 yaşında...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA