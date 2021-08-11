Aksaray'da trafik kazasında 2 kardeş öldü

AA 11 Ağustos 2021 Çarşamba 18:58 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 18:58

Nezir Mutlu (30) idaresindeki 68 ABR 364 plakalı otomobil, Aksaray-Gülağaç kara yolu Gücünkaya köyü girişinde Fahrettin Bozlak (37) kontrolündeki 68 ABE 459 plakalı çekici ile çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Nezir Mutlu ile otomobildeki ağabeyi Seyit Mutlu (37) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı çekici sürücüsü Bozlak, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen Mutlu kardeşlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.