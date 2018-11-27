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Akşener, grup toplantısında 'İYİ Parti' yerine 'AK Parti' dedi

İP Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısında, partisinden bahsederken, 'İYİ Parti' yerine 'AK Parti' dedi. 'Milletimiz, şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu' diyen Akşener, cümlesini hemen 'İYİ Parti'yi kurdu' diye düzeltti.

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İP Genel Başkanı Akşener, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu. Akşener, konuşmasının son bölümünde, partisinden bahsederken, 'İYİ Parti' yerine 'AK Parti' dedi. "'Kul daralmayınca hızır yetişmez' demiş ecdadımız. Milletimiz, şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu" diye konuşan Akşener, yanlışını hemen fark etti. İYİ Parti lideri Akşener, sözlerini "İYİ Parti'yi kurdu, yerine geliyoruz. İYİ Parti göreve hazır. İYİ Parti belediyeleri devralmaya hazır" diyerek düzeltti. 

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