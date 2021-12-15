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  • Akşener, İP'in HDP ile ilişkisini eleştiren engelli vatandaşın aldığı maaşı aşağıladı
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Akşener, İP'in HDP ile ilişkisini eleştiren engelli vatandaşın aldığı maaşı aşağıladı

Kahramanmaraş'ta esnaf ziyaretinde bulunan İP Genel Başkanı Meral Akşener, tepki çeken bir harekette bulundu. Erdoğan Aşçı isimli engelli bir vatandaş Akşener'in yanına giderek 'Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor.' diyerek sitemde bulundu. Aşçı'nın tepkisine ise Akşener, vatandaşın aldığı engelli maaşını aşağılayıp cevap vermeden yanından ayrıldı.

15 Aralık 2021 Çarşamba 22:58 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 02:10
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Meral Akşener Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçelerinde esnafla bir araya geldi.

Akşener, Göksun ilçesinde girdiği bir iş yerinde yüzde 80 engelli raporu olduğunu belirten Erdoğan Aşçı ile bir süre sohbet etti.

"ASKERİMİZE KURŞUN SIKANLARLA YÜRÜYORSUNUZ"

650 lira engelli maaşıyla rahatça geçimini sağladığını anlatan Aşçı, "Askerlerimize kurşun sıkan, müdahale edenlerle yürüyorsunuz ya o bizi çok üzüyor. Bu yolda yürümeseniz de sade ve özgün, dimdik, tertemiz bir yolda yürüseniz bu sizin için daha iyi olmaz mı?" ifadesini kullandı.

"HARİKA SEN BUNA DEVAM ET"

Akşener, bunun üzerine, "Öncelikle 650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsun, ne kadar güzel. Harika, sen buna devam et." diyerek iş yerinden ayrıldı.

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