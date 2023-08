Akşener yine çark etti! Destek anlamına gelmiyormuş

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener, günlerce suskun kaldı. Yaptığı konuşmalarda ise bir dönem aynı masanın etrafında toplandığı 'koalisyon ortaklarını' suçladı. Seçim yenilgisiyle ilgili kendi partisine tek bir eleştiri bile yöneltmeyen Meral Akşener, hafta sonu Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert çıktı.

"KOLTUĞUNDAN BAŞKA HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNMEYENLERLE UĞRAŞTIK"

"Önce ben, önce şahsım diyenlerle uğraştık. Biz milletimizin geleceği için şahsi çıkarlarımızdan vazgeçtik, koltuğundan başka hiçbir şey düşünmeyenlerle uğraştık. Olmadı, olamadı, olduramadık. 2023 seçimlerindeki yenilgiye maalesef engel olamadık" diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj yolladı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ MESAJI

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteremediği için özür dileyen Akşener, "Ben bu iki arkadaşımızın yollarını açmak için elimden geleni yaptım. Onların yolunu kapatanlara engel olamadım. Onlara bu ateşten giydiremediğim için sizden özür diliyorum. Türk Milleti'nden özür diliyorum" ifadesini kullandı.

"İŞ BİRLİĞİ YAPMAYACAĞIZ"

Yerel seçimlerde hiçbir ittifakın içerisinde olmayacaklarını söyleyen Meral Akşener, "Her birimiz seçime ayrı ayrı girelim. Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız. Hiçbir ilçe ve beldede iş birliği yapmayacağız" diyerek ortaklara kapıları kapattı.

4 GÜN SONRA KARAR DEĞİŞTİRDİ!

Ancak bu açıklamalarından sadece 4 gün sonra geri adım attı. Gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını cevaplayan Meral Akşener, partisinden yapılan açıklamaları bile yalanladı.

İTTİFAK DEĞİL ORTAK ADAY

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun "Ankara ve İstanbul'da yerel seçimlere kendi adaylarınızla gireceğiz" sözlerini değerlendiren Meral Akşener, ittifak yerine 'ortak aday' çıkışı yaptı.

"Yerel seçimde ittifak zaten yok. Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir. Şu an için de ortada üzerinde konuşulacak, uzlaşılacak isimler olmadığı için Kürşad Bey de bizim kendi adayımızı çıkaracağımızı söylemiştir. Prensip olarak uzlaşamadığımız her yerde adayımızı çıkarırız. Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez" ifadesini kullandı.

Seçmen ise açıklamaları ile kafa karıştıran Meral Akşener'e çağrı yaptı: Ortak aday ile ittifak arasındaki fark nedir?