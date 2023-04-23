Akşener ve Yavaş'a Konya'da soğuk duş! Umduklarını bulamadılar

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ediyor.

Seçimlere günler kala siyasi partiler il-ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Yapılacak ilk seçimlerde iktidar umudu taşıyan muhalefet partileri de sahada çalışmalarına devam ediyor.

MİTİNG ALANI BOŞ KALDI

İP Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Konya'da düzenlediği miting alanı boş kaldı.

Çekilen görüntülerde Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı dinlemek üzere bölgeye giden vatandaşların sayısının oldukça az olması dikkat çekti.

Alanın büyük bir kesimi boş kalırken sahne önünde küçük bir kalabalık olduğu görüldü.