İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2023 Pazartesi / 4 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4111
  • EURO
    21,3367
  • ALTIN
    1238.05
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akşener ve Yavaş'a Konya'da soğuk duş! Umduklarını bulamadılar
Güncel

Akşener ve Yavaş'a Konya'da soğuk duş! Umduklarını bulamadılar

HDP ile iş birliği içerisinde olan 7'li koalisyon ortağı İYİ Parti(İP) Konya'da beklediği ilgiyi göremedi. İP Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Konya'da düzenlediği mitingde alan boş kaldı.

23 Nisan 2023 Pazar 23:04 - Güncelleme:
Akşener ve Yavaş'a Konya'da soğuk duş! Umduklarını bulamadılar
ABONE OL

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ediyor.

Seçimlere günler kala siyasi partiler il-ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Yapılacak ilk seçimlerde iktidar umudu taşıyan muhalefet partileri de sahada çalışmalarına devam ediyor.

MİTİNG ALANI BOŞ KALDI

İP Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Konya'da düzenlediği miting alanı boş kaldı.

Çekilen görüntülerde Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı dinlemek üzere bölgeye giden vatandaşların sayısının oldukça az olması dikkat çekti.

Alanın büyük bir kesimi boş kalırken sahne önünde küçük bir kalabalık olduğu görüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.