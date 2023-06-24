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  • 6'lı masayı resmen dağıtan Akşener'den CHP itirafı: 15 vekil istemek hayatımın en büyük pişmanlığı
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6'lı masayı resmen dağıtan Akşener'den CHP itirafı: 15 vekil istemek hayatımın en büyük pişmanlığı

Partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Biz bu partiyi kurmak için CHP'den 15 vekil istedik ya hayatımın en büyük pişmanlığıdır.' dedi. 6'lı masaya mesaj veren Akşener, 'Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum.' diye konuştu.

24 Haziran 2023 Cumartesi 11:40 - Güncelleme:
6'lı masayı resmen dağıtan Akşener'den CHP itirafı: 15 vekil istemek hayatımın en büyük pişmanlığı
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İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultayda CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok sert ifadeler kullandı.

Kurultayda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz bu partiyi kurmak için CHP'den 15 vekil istedik ya hayatımın en büyük pişmanlığıdır." dedi.

"O GÜN BUGÜN 15 MİLLETVEKİLİNİN BEDELİNİ ÖDEYEMEDİK"

"Savaşmalıydık, bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik, girmiyorsak da gereğini yapmalıydık. Savaşmadık!" ifadelerini kullanan Akşener, "15 vekil istedik, Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in diyetine döndü bu iş." diye konuştu.

"BİZ HARİÇ HERKES KAZANMAYI SAĞLADI AMA BİZ HARİÇ"

Akşener, "(2019 Yerel Seçimleri) Kılıçdaroğlu'na randevu aldım, gittik. İki parti yerel seçimlere gitmeyi teklif ettik ve başarı çıktı. Beni en çok üzen, İstanbul'un seçimini biz değil HDP kazandırdı. Bilmem nerenin seçimini biz değil HDP kazandırdı. Biz hariç herkes kazanmayı sağladı ama biz hariç." diye konuştu.

6'LI MASA YİNE DAĞILDI

6'lı masaya mesaj veren Akşener, "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." ifadelerini kullandı.

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