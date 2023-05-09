İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2023 Salı / 19 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5141
  • EURO
    21,4346
  • ALTIN
    1267.68
  • BIST100
    4561.94
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akşener'den küçük ortakları kızdıracak sözler: Bizi ilgilendirmez
Güncel

Akşener'den küçük ortakları kızdıracak sözler: Bizi ilgilendirmez

'Masaya HDP gelirse kalkarız' diyen ve tükürdüğünü yalayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifakın küçük ortaklarını kızdıracak açıklamalarda bulundu. Akşener, 'Her partiye 1 bakanlık olabilir dendi. Logosu ile giren iki siyasi partinin sayısına göre. CHP ile İYİ Parti'nin milletvekili sayısına göre görev dağılımı yapılır. CHP diğer partilerden de bakanlık önerebilir, bizi ilgilendirmez.' dedi.

9 Mayıs 2023 Salı 00:03 - Güncelleme:
Akşener'den küçük ortakları kızdıracak sözler: Bizi ilgilendirmez
ABONE OL

7'li koalisyonun kriz yaratan ortağı Akşener, 14 Mayıs seçimleri için havaya girmiş durumda. HDP ile asla aynı masada olmayacaklarını belirtip kalktığı koltuğa geri dönen Akşener, ortaklarını kızdıracak yeni açıklamalarda bulundu.

Bakanlık dağılımı hakkında katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

6 siyasi partiye başlangıçta dendi ki, biz genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyoruz. Her partiye 1 bakanlık olabilir dendi. Logosu ile giren iki siyasi partinin sayısına göre. CHP ile İYİ Parti'nin milletvekili sayısına göre görev dağılımı yapılır. CHP diğer partilerden de bakanlık önerebilir, bizi ilgilendirmez.

  • İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  • 7li koalisyon
  • akşener

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.