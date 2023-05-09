Akşener'den küçük ortakları kızdıracak sözler: Bizi ilgilendirmez

7'li koalisyonun kriz yaratan ortağı Akşener, 14 Mayıs seçimleri için havaya girmiş durumda. HDP ile asla aynı masada olmayacaklarını belirtip kalktığı koltuğa geri dönen Akşener, ortaklarını kızdıracak yeni açıklamalarda bulundu.

Bakanlık dağılımı hakkında katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

6 siyasi partiye başlangıçta dendi ki, biz genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyoruz. Her partiye 1 bakanlık olabilir dendi. Logosu ile giren iki siyasi partinin sayısına göre. CHP ile İYİ Parti'nin milletvekili sayısına göre görev dağılımı yapılır. CHP diğer partilerden de bakanlık önerebilir, bizi ilgilendirmez.