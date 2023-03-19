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Akşener'den ortaklarına üstü kapalı gözdağı: Seçim sonrasına kadar kırgınlıkları buzdolabına kilitledim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı kriziyle ilgili yaşanan süreçte, CHP kanadından kendisine ağır hakaretlerde bulunulmasına ilişkin konuştu. Akşener, 'Bu anlaşma süreci yapılırken ben çok tuhaf bir linç yedim. Bir gün evvel beni övmeye doyamayanlar ertesi gün çok ağır, insan onuruna aykırı şeyler söyledi' dedi. Akşener, 'Tahsilli kişilerin çirkin sözler üzerinden yürümesini ibretle karşıladığımı söylemek zorundayım. Seçim sonrasına kadar kırgınlıkları buzdolabına kilitledim.' ifadelerini kullandı.

19 Mart 2023 Pazar 07:58 - Güncelleme:
Akşener'den ortaklarına üstü kapalı gözdağı: Seçim sonrasına kadar kırgınlıkları buzdolabına kilitledim
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14 Mayıs Genel Seçimleri için iki aydan daha az bir süre kaldı. Türkiye tarihi bir seçim sürecine girdi. Öte yandan aylar süren toplantıların ardından büyük bir kriz yaşayan Altılı Koalisyon sonunda cumhurbaşkanı adayı olarak Türk halkına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sundu.

ALTILI KOALİSYON'UN "KILIÇDAROĞLU" KRİZİ

Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklandığı gün ile aday olma talebini Altılı Koalisyon'a ilettiği son toplantı arasında ise Türk siyasi tarihinin en büyük krizlerinden biri yaşandı.

AKŞENER KARŞI ÇIKTI, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I GÖREVE ÇAĞIRDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12. toplantıda Altılı Koalisyon'a sunduğu adaylık teklifine karşı çıktı. Bununla da yetinmeyen Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdi. Önerdiği isimlere destek çıkılmayan İYİ Parti Genel Başkanı masayı tam anlamıyla dağıttı. Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ı göreve de çağırarak kaosun fitilini de ateşledi.

AKŞENER'E AĞIR HAKARETLER

İşte bu yaşananların ardından birkaç gün boyunca Türk siyasi tarihinin en sallantılı krizlerinden biri yaşandı. Günlerce CHP'li ve CHP'ye yakın isimler tarafından ağır hakaretler edilen Akşener, zoraki de olsa 6 Mart'taki Altılı Koalisyon toplantısında katıldı ve Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olmasını kabul etmek zorunda kaldı.

YAŞADIKLARINI UNUTMADI: LİNÇ EDİLDİM

Meral Akşener işte bu süreçte yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. tv100 canlı yayında ortaklarına göndermelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı, linç edildiğini söyledi.

"İNSAN ONURUNA AYKIRI"

Akşener "Biz genel başkanlar Cumhurbaşkanı Yardımcılığı üzerinden Kılıçdaroğlu'nu desteklemek üzere bir olduğumuzu ilan ettik. Şimdi, bu anlaşma süreci yapılırken ben çok tuhaf bir linç yedim. 1 gün evvel beni övmeye doyamayanlar ertesi gün çok ağır, insan onuruna aykırı sözler söyledi." dedi.

"SEÇİM SONRASINA KADAR BUZDOLABINA KİLİTLEDİM "

Akşener ayrıca seçim sonrasını beklediğinin de altını çizerek "Tahsilli kişilerin çirkin sözler üzerinden yürümesini ibretle karşıladığımı söylemek zorundayım. Seçim sonrasına kadar kırgınlıkları buzdolabına kilitledim." diye ekledi.

"İNCE'NİN ADAYLIK HAKKI MEVCUT"

Muharrem İnce'nin adaylığına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akşener İnce'nin adaylığına ilişkin "Sayın İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı mevcuttur" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN HDP ZİYARETİNE ONAY!

Akşener, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu sadece HDP'yi değil bütün siyasi partileri dolaşıyor. Elbette bir sakınca yok." dedi.

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