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Akşener'den yerel seçim kararı! İmamoğlu ve Yavaş'a darbe: Göze alıyoruz

Her fırsatta destek çıktığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın üzerini çizen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 büyükşehirde kendi adaylarını çıkartacaklarını açıkladı: Biz kendilerini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik kabul etmediler. Kararlılık başka bir şey… Kaybetmelerini göze alıyoruz!

6 Eylül 2023 Çarşamba 11:07 - Güncelleme:
Akşener'den yerel seçim kararı! İmamoğlu ve Yavaş'a darbe: Göze alıyoruz
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8 birbirine benzemeyen parti, koalisyon yaptı. Aylarca aynı masanın etrafında toplanıp dağıldı. Yenilen yemeklerden, liderlerin hangi sırayla masada oturacağına kadar her şey tartışıldı. Ancak hiçbiri, tek bir konuda bile anlaşamadı.

Sonuç olarak Türkiye'yi yönetme hayali kuran koalisyon ortakları, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hüsranı yaşadı. Hiçbiri, yenilginin nedenini sormadı, araştırmadı. Birleşerek kazanacağız diyenler, birbirine savaş açtı.

Masanın gizli ortağı HDP ile yapılan iş birliği nedeniyle milliyetçi kesimin tepkisini alan İYİ Parti lideri Meral Akşener, kurultayda 'Size hayatta başarılar' diyerek ortaklarına kapıyı kapattı.

Ardından 26 Ağustos'ta yaptığı çalışmada, yerel seçimler için her ilçede her beldede aday göstereceklerini açıkladı...

Bunun üzerine İYİ Parti ve HDP desteğiyle seçilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı panik sardı. Önceki gün bir YouTube kanalına katılan İYİ Parti lideri Meral Akşener, hem 8'li koalisyondaki adaylık süreci hem de yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'IN ÜZERİNİ ÇİZDİ

Seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a bile hodri meydan mesajı yolladı.

"İstanbul ve Ankara belediyeleriyle ilgili olarak, biz kendilerini cumhurbaşkanı adayı gösterdik. Arkadaşlarım dedi ki 'Siz onlara çağrıda bulundunuz, iki arkadaş da kabul etmedi.' Birinden biri 'Adayım' deseydi zaten oradan çıkarlardı. Kararlılık başka bir şey" ifadesini kullandı.

KAYBETMELERİNİ GÖZE ALIYORUZ

Fatih Altaylı'nın sorularını cevaplayan ve yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da kendi adayları ile gireceğini dile getiren Meral Akşener, "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yaptı.

İZMİR İÇİN ADAYI HAZIR!

Meral Akşener, İzmir'de de CHP ile ortak aday çıkartmayacağını açık açık ilan etti. Ümit Özlale'nin ismini verdi.

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ümit Özlale ile çalışıyoruz. Kendisi de aday olduğunu biliyor" dedi.

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