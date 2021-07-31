Akşener'e en güzel cevap Mete Gazoz'dan!

31 Temmuz 2021 Cumartesi 18:41 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 18:41

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in Okçular Vakfı'nı karalayan sözlerine en güzel cevabı Mete Gazoz verdi. Akşener geçmiş konuşmalarından birinde, "Yahu Malazgirt Meydan Muharebesi'nde bu kadar ok atılmadı. Koca Anadolu fethedildi bu kadar ok atılmadı. Gençler bu nasıl oktur? Sanki S-400 füzesi." ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'ye tarihi başarıyı getiren Mete Gazoz'un altın madalyası Akşener'i sıfırlamış oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2019 yılında grup toplantısında yaptığı konuşmada Okçular Vakfını hedef almış ve çirkin bir karalama çabasına girişmişti. Akşener, "Yahu Malazgirt Meydan Muharebesi'nde bu kadar ok atılmadı. Koca Anadolu fethedildi bu kadar ok atılmadı" ifadelerini kullanmıştı.

ALTIN MADALYA İLE EN GÜZEL YANIT

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel branşında mücadele eden Mete Gazoz, finalde İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyanın sahibi olurken, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını da kazandırmış oldu.

Mete Gazoz'un bu başarısı, Türkiye'yi okçuluk alanında ileriye taşıma hedefi olan Okçular Vakfı'nı hedef alanlar için en güzel yanıt oldu.