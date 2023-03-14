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Akşener'i masaya döndüren madde hakkında çarpıcı yorum: Kimsenin umurunda olmaz

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na boyun eğen İP Genel Başkanı Meral Akşener, ittifaka dönmek için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı öne sürerek 12. maddeyi mutabakata ekletmişti. Altılı Masa'nın ortak yol haritası metninin 12'nci maddesine ilişkin çarpıcı yorumlarda bulunan muhalefete yakın fondaş medya yazarı Aytunç Erkin, 'Kılıçdaroğlu kazandıktan sonra iki belediye başkanı kimsenin umurunda olmaz.' dedi.

aksam.com.tr14 Mart 2023 Salı 02:27 - Güncelleme:
Akşener'i masaya döndüren madde hakkında çarpıcı yorum: Kimsenin umurunda olmaz
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Uzun bir süre ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda mutabakata varamayan 6'lı masa, İYİ Parti'nin (İP) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etmesi üzerine dağılmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyen ve "kazanacak aday" konusunda ısrarcı olan İP Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayının ABB Başkanı Mansur Yavaş veya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olması gerektiğini savundu.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I "GÖREVE" ÇAĞIRDI

Akşener, olaylı geçen 6'lı masa toplantısının ardından çarpıcı açıklamalar yaparak masadan kalktı.

Akşener, "Üzülerek söylüyorum ki altılı masa, millet iradesinin kararlarını yansıtma vasfını kaybetmiştir. Bu masa ortak akıl platformu olmaktan çıkmış. Alternatiflerin kara listeye alındığı bir noter masasına dönüşmüştür." diyerek Yavaş ve İmamoğlu'nu göreve çağırdı.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN AKŞENER'E RET

Akşener'in çıkışının ardından İmamoğlu ve Yavaş sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İki belediye başkanı da Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkladı.

İKİ BAŞKANA YENİ KOLTUK

Akşener'in, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkarak, 6'lı masayı terk etmesinin ardından, ittifakı oluşturan partiler kıran kırana bir koltuk pazarlığına oturdu. Kılıçdaroğlu'nun masadaki küçük partileri milletvekilliği vaadiyle adaylığına ikna ettiği öğrenilirken, İYİ Parti tarafı da masaya dönüşünü, İmamoğlu ile Yavaş'a "cumhurbaşkanı yardımcılığı" verilmesine bağladı.

"KİMSENİN UMURUNDA OLMAZ"

6'lı masanın ortak yol haritası metninin 12'nci maddesi tartışma konusu olurken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen isimden çok konuşulacak İmamoğlu ve Yavaş yorumu geldi.

Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, 12. maddede yer alan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır" ifadeleri hakkında konuştu.

"Kılıçdaroğlu kazandıktan sonra iki belediye başkanı kimsenin umurunda olmaz" ifadelerini kullanan Erkin, "12. maddenin seçimden sonra öne çıkarılacağını düşünmüyorum." dedi.

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