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Akşener'in açıklamalarına AK Parti'den ilk yorum

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusunda görüş bildirmesinin ardından AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, '12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?!' dedi.

3 Mart 2023 Cuma 15:56 - Güncelleme:
Akşener'in açıklamalarına AK Parti'den ilk yorum
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'da 5 partinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediklerini, partisinin ise buna karşı çıktığını bildirdi.

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaparak, "Millet sizi göreve çağırıyor" dedi.

AK PARTİ'DEN İLK YORUM

Akşener'in bu açıklamasının ardından AK Parti'den ilk yorum, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

Turan, "12 ayda, 12 toplantıda en yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek?!" dedi.

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