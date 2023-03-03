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Akşener'in çağrısına İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan cevap!

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, adaylık çağrısı yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e cevap verdi. Yavaş ve İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

3 Mart 2023 Cuma 23:57 - Güncelleme:
Akşener'in çağrısına İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan cevap!
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Meral Akşener, altılı masadan ayrıldıktan hemen sonra İmamoğlu ve Yavaş'a adaylık çağrısında bulunmuştu. İki belediye başkanından da Akşener'e sosyal medyadan cevap geldi.

MANSUR YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Yavaş açıklamasında, 'Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir.' ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU: ŞÜPHEM YOK

Ekrem İmamoğlu ise, 'Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum.CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın Belediye Başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın, eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur.' dedi.

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