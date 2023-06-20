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Güncel

Akşener'in eski danışmanından ülkücülere 'İYİ Parti saflarını terk et' çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanı Hasan Sami Özvarinli, ülkücülere 'Gelecekte çocuklarının yüzüne utanmadan bakmak istiyorsan, gün bugün İYİ Parti saflarını terk et.' çağrısında bulundu.

20 Haziran 2023 Salı 13:02 - Güncelleme:
Akşener'in eski danışmanından ülkücülere 'İYİ Parti saflarını terk et' çağrısı
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Seçim öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığını yapan ve daha sonra AK Parti'ye katılma hararı alan Hasan Sami Özvarinli, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

'İYİ PARTİ SAFLARINI TERK ET'

Paylaşımında İYİ Parti'deki ülkücülere seslenen Özvarinli, "Ülkücü kardeşim gelecekte çocuklarının yüzüne utanmadan bakmak istiyorsan, gün bugün İYİ Parti saflarını terk et." dedi.

'ÜLKÜCÜ OLARAK SENİ UYARMAK BENİM BOYNUMUN BORCU'

"Bir şeyi bilen değil, içerideki pek çok şeyi bilen ve senin bilmediğin pek çok sırra vakıf olan bir ülkücü olarak söylüyorum!" ifadelerini kullanan Özvarinli, "Sen bulunduğun il ve ilçede saf duygularınla gerçek planlardan haberin olmadan bu yola inanmış olabilirsin lakin bir ülkücü olarak seni uyarmak benim boynumun borcu..." açıklamasında bulundu.

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