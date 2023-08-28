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Akşener'in sert çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan ilk cevap! Yine top çevirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ağustos'taki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. Partide koltuğu sallantıda olan Kılıçdaroğlu ise bu sözlere cevap vermekten kaçınarak Akşener'in sözlerinin yorumuna dayalı olduğunu öne sürdü.

28 Ağustos 2023 Pazartesi 10:50 - Güncelleme:
Akşener'in sert çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan ilk cevap! Yine top çevirdi
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Seçim hezimetinin ardından partisinin kurultayında konuşan ve yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener, sessizliğe bürünmüştü.

26 Ağustos'ta sessizliğini bozan Akşener, CHP Genel Başkanı ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta bombaladı.

Seçim mağlubiyetinin nedenlerine dikkat çeken Akşener, hedefe Kılıçdaroğlu'nu koydu.

İSİM VERMEDEN KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU

Mayıs seçimlerinden önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl engel olmaya çalıştıklarını anlatan Akşener, Kılıçdaroğlu için isim vermeden "Oturdukları yerden ahkam kesenlere karşı irade koyduk", "Ne yazık ki nefsinin esiri olanlarla uğraştık", "Önce ben diyenlerle uğraştık", "Koltuğundan başka bir şey düşünmeyenlerle uğraştık" nitelemelerinde bulundu.

Bu sert sözlerden sonra CHP tarafı ve Kılıçdaroğlu sessizliğe bürünürken, Cumhuriyet'e konuşan CHP Genel Başkanı'na bu sözler soruldu.

CEVAP VERMEK İSTEMEDİ

Konu hakkında ilk kez konuşan Kılıçdaroğlu, yine yorum yapmamayı tercih etti.

Kılıçdaroğlu, "Sayın Akşener'in sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam Sayın Akşener'e saygısızlık yapmış olurum, nezaketsizlik yapmış olurum." dedi.

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