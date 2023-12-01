Akşener'in yardımcısı CHP'ye kapıyı kapattı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mayıs ayındaki genel seçimlerde aldıkları yenilgi sonrasında dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu zehir zemberek sözlere topa tutmuş ve CHP'ye ittifak kapısını kapatarak 81 ilde ayrı adayla seçime gireceklerini belirtmişti. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde ittifaksız seçim kazanamayacağını anlayan CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti ile görüşmeleri sıklaştırdı.

Özel, Akşener'le, yerel seçimlerde iki partinin özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde iş birliğinde bulunması konusunu görüşmek üzere bir araya geldi.

"GENEL İDARE KURULU'MUZA SORACAĞIZ"

İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun pazartesi günü toplanacağını ifade eden Akşener de, "Bizim, 81 ilde tek başımıza seçime girme kararımız var. O konuyu 'Tekrar bizim iki siyasi parti olarak hiç değilse bazı yerlerde birlikte iş birliği yapabilir miyiz sorusunu, Genel İdare Kurulu'na tekrar götürebilir misiniz?' Görüşmedeki soru buydu özetle. Arkadaşlarımızla onların yanında da konuştuk. Pazartesi biz doğal olarak GİK'İ toplayacaktık zaten. Orada bu soruyu Genel İdare Kurulu'muza soracağız. Onlar nasıl bir cevap verecek göreceğiz." açıklamasında bulundu.

İYİ PARTİLİ ŞÜKRÜ KULEYİN: BU PARTİYİ BİRİLERİNİ BELEDİYE BAŞKANI YAPMAK İÇİN KURMADIK

Yaşananların gölgesinde akşam saatlerinde İYİ Parti kanadından dikkat çeken bir açıklama daha yapıldı.

Habertürk TV canlı yayınına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin, "Bu partiyi birilerine payanda olmak ya da birilerini belediye başkanı yapmak için kurmadık" diyerek CHP'ye ittifak kapısını kapattı.