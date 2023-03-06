Akşener'in ''Yavaş-İmamoğlu'' formülüne bir grup İYİ Partili vekil karşı bildiri hazırlığında iddiası

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener'in ortaya attığı "Yavaş - İmamoğlu" formülüne karşı olan bir grup İYİ PARTİ milletvekilinin "karşı bildiri" hazırlığında olduğu iddia ediliyor.