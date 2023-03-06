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Güncel

Akşener'in ''Yavaş-İmamoğlu'' formülüne bir grup İYİ Partili vekil karşı bildiri hazırlığında iddiası

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, 'İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener'in ortaya attığı “Yavaş - İmamoğlu” formülüne karşı olan bir grup İYİ PARTİ milletvekilinin “karşı bildiri” hazırlığında olduğu iddia ediliyor.

6 Mart 2023 Pazartesi 14:51 - Güncelleme:
Akşener'in ''Yavaş-İmamoğlu'' formülüne bir grup İYİ Partili vekil karşı bildiri hazırlığında iddiası
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CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener'in ortaya attığı "Yavaş - İmamoğlu" formülüne karşı olan bir grup İYİ PARTİ milletvekilinin "karşı bildiri" hazırlığında olduğu iddia ediliyor.

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