Akşener'in ziyareti sırasında terör örgütü propagandası yapan kişi gözaltına alındı

AA 29 Ekim 2021 Cuma 20:11 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 20:11

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in dün ilçede gerçekleştirdiği ziyarette Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Taşkesen'i adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.