İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2021 Cuma / 23 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6156
  • EURO
    11,1262
  • ALTIN
    550.738
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akşener'in ziyareti sırasında terör örgütü propagandası yapan kişi gözaltına alındı
Güncel

Akşener'in ziyareti sırasında terör örgütü propagandası yapan kişi gözaltına alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde 'bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır' ifadesini kullanan kişi gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

AA29 Ekim 2021 Cuma 20:11 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 20:11
ABONE OL

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in dün ilçede gerçekleştirdiği ziyarette Cemil Taşkesen adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Taşkesen'i adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.