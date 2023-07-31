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Aksu ve Demre'deki orman yangınları kontrol altında

Antalya'nın Aksu ve Demre ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

AA31 Temmuz 2023 Pazartesi 16:57 - Güncelleme:
Aksu ve Demre'deki orman yangınları kontrol altında
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Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 3 helikopter, 5 arazöz, su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

DEMRE'DEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Demre ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Davazlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına, havadan 4 uçak, 2 helikopter, karadan da 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 4 su tankeriyle müdahale edildi.

Çalışmalar sonucunda kontrol altına alınan yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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