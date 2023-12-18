İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2023 Pazartesi / 6 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0613
  • EURO
    31,7535
  • ALTIN
    1892.99
  • BIST100
    7790.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aktif rolüne dikkat çekti: Bölgede en fazla firmayla faaliyet gösteren ülke Türkiye
Güncel

Aktif rolüne dikkat çekti: Bölgede en fazla firmayla faaliyet gösteren ülke Türkiye

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, Türk firmalarının bugüne kadar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Erbil Havalimanı başta olmak üzere birçok önemli projeye imza attığını söyledi. Yakut, 'Gurur duyarak söylemek isterim ki bölgede en fazla sayıda firmayla faaliyet gösteren ülke Türkiye'dir.' dedi.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 22:58 - Güncelleme:
Aktif rolüne dikkat çekti: Bölgede en fazla firmayla faaliyet gösteren ülke Türkiye
ABONE OL

Başkonsolos Yakut, Erbil'de düzenlenen "Türk iş insanları ile yıl sonu buluşması ve değerlendirme toplantısı" adlı etkinlikte Irak'taki Türk firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Yakut, Türk firmalarının komşu bir coğrafyada Türk bayrağını dalgalandıran fahri elçiler olduğunu belirterek, "Duhok, Erbil ve Süleymaniye'de gerçekleştirdiğiniz yatırım projeleri ve ticari işlemler bugüne kadar bölgenin imar ve inşasına katkıda bulundu." diye konuştu.

Türk firmalarının bölge insanının yaşam standartlarını geliştirip ihtiyaçlarını karşıladığını kaydeden Yakut, aynı zamanda da Türkiye için önemli bir döviz girdisi sağlandığını dile getirdi.

Yakut, Türk firmalarının bölgede gerçekleştirdikleri çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Bugüne kadar IKBY'de Erbil Havalimanı başta olmak üzere önemli yollar, köprüler, tüneller, geniş çaplı konut ve sulama projelerini hayata geçirdiniz. Çarşı pazarda, süper marketlerde ve alışveriş merkezlerinde Türk markaları gerek kalite, gerek fiyat uygunluğu açısından en çok tercih edilen ürünleri oluşturuyor. Her adımda Türk girişimcilerinin izlerini görmek mümkün.

Gurur duyarak söylemek isterim ki bölgede en fazla sayıda firmayla faaliyet gösteren ülke Türkiye'dir. Firmalarımız, yerel firma ve ticaret erbabıyla en yoğun ticari ve beşeri ilişkiye sahip olmasıyla öne çıkmaktadır."

Yakut, bölge insanının Başkonsolosluk ve diğer kurumlarla olduğu kadar Türk firmalarıyla temasları ve ticari-yatırım münasebetleri yoluyla da Türkiye'ye dair bilgi ve tecrübe edindiğini sözlerine ekledi.

  • Türk firmaları
  • Erbil projeleri
  • IKBY ekonomisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.