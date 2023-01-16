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Akü hırsızlığında 2 şüpheli kardeş gözaltına alındı

Konya'da bir iş yerinden akü hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 kardeş gözaltına alındı.

AA16 Ocak 2023 Pazartesi 14:20 - Güncelleme:
Akü hırsızlığında 2 şüpheli kardeş gözaltına alındı
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Alınan bilgiye göre, Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden 35 akünün çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu çalınan akülerin ikinci el eşya alım satımı yapan H.T'nin iş yerinde olduğu belirlendi.

İş yeri sahibinin aküleri, A.T. (29) ve M.T. (20) adlı kardeşlerden satın aldığını tespit eden ekipler, şüphelileri Karatay İlçesi Erler Mahallesi Gülvatan Sokak'taki evlerinde gözaltına aldı.

Aküleri çalıp sattıklarını itiraf eden şüpheliler emniyete götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 kardeş adliyeye sevk edildi.

Aküler sahibine teslim edildi.

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